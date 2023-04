Iniciadas obras de pavimentação da Estrada Garbugio

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

As obras de pavimentação da Estrada Garbugio, foram iniciadas nesta quarta-feira (26) pela empreiteira contratada pela Prefeitura. A pavimentação será feita num trecho de 19,2 quilômetros, ligando a BR-070 ao Assentamento Dom Ozório, onde vivem cerca de 600 famílias.

Os trabalhos foram iniciados com a limpeza do local onde será implantado o desvio para a passagem de veículos enquanto as obras estiverem sendo realizadas. Nos próximos dias deverá ser iniciado o levantamento topográfico e a terraplanagem. A expectativa é que a pavimentação seja concluída até dezembro.

A pavimentação asfáltica da Estrada Garbugio, além de beneficiar as famílias de pequenos produtores rurais que vivem no Assentamento Dom Ozório, vai facilitar também o escoamento da produção agrícola da região, o transporte de alunos, de pacientes e o trânsito de pessoas que utilizam a estrada. As obras estão sendo realizadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, o Município e Produtores Rurais.

Ponte – Ainda na região da comunidade Garbugio e Assentamento Dom Ozório, o Município, em parceria com o Governo do Estado, está investido na construção de uma ponte de concreto com pouco mais de 60 metros sobre o Rio das Mortes.

As obras já foram iniciadas e a expectativa é que até o final do ano estejam concluídas. A construção de uma ponte concreto sobre o Rio das Mortes, que proporcionará muito mais segurança aos usuários, é uma antiga reivindicação dos moradores da região.