HMCJ aumenta número de médicos para atender demanda por atendimento

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um aumento de 33,53% nos atendimentos diários entre janeiro e abril, fez com que o Hospital Municipal Coração de Jesus ampliasse o número de médicos que fazem o atendimento de porta. Antes, eram dois profissionais para atender a demanda, agora são 3 e mais um médico no box de emergência.

O aumento da demanda por atendimento, de acordo com Fabiano Menande, diretor do HMCJ, se deu em razão de uma virose que tem acometido a população. Para se ter uma ideia, em janeiro desse ano foram realizados uma média de 179,2 atendimentos por dia. Do dia 1° ao dia 17 de abril a média de atendimentos diários subiu para 239,3.

De acordo com o HMCJ, desde o início do ano a procura por atendimento médico tem aumentado mês a mês. Em janeiro foram atendidos 5.557 pacientes. Em fevereiro foram 5.313 nos 28 dias do mês. Já em março, o total de pacientes atendidos foi de 7.146, enquanto que nos primeiros 17 dias de abril, foram 4.069 atendimentos.

Conforme destacou o diretor, apesar do aumento da demanda por atendimento, o HMCJ continua apresentando índice de resolubilidade superior a 70% nos casos de baixa e média complexidade. “Os casos de alta complexidade são regulados e encaminhado para nossos hospitais de referência, em Rondonópolis e Cuiabá”, explicou Fabiano Menande.