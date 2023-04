Exposição “The Bible Parade” é aberta em Campo Verde e vai até 31 de maio

Mostra de arte moderna está sendo realizada no mirante da Praça São João Paulo II

A exposição de arte moderna que usa páginas da bíblia e passagens bíblicas com matéria-prima e tema na confecção das obras de arte, foi aberta na noite de quinta-feira (13) em Campo Verde. Composto por pinturas, colagens e esculturas, o acervo exposto no mirante da torre da Praça São João Paulo II, pertence ao Museu Sic Bartão, de Cuiabá. A mostra, que tem o apoio da Prefeitura de Campo Verde através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, vai até o dia 31 de maio, com as visitações podendo ser feita de quarta-feira a domingo, das 16h00 às 22h00. A curadoria é de Aline Bortoli e a entrada é gratuita.

Aline Bortoli explica que a exposição “The Bible Parade” “como o próprio nome diz, é a bíblia imersa em todos os ambientes, em todas as obras para que as pessoas tenham realmente uma visão ampliada de como é aproveitar ‘o alimento’ que vem dela”.

Ela também explicou que o Sic Bartão, nome que é um anagrama das palavras Obra Cristã, é um museu do movimento cristão contemporâneo. “Lá a gente coleciona obras que estão relacionadas a falar de Deus, de como é Deus nesse universo, de como é Deus hoje, ao mesmo tempo que a gente incentiva os artistas a ousarem mais, serem mais criativos nas suas produções para que a gente possa trazer ‘um vinho novo’ para essa geração”, completou.

A curadora também ressaltou que, embora a mostra tenha um tema ligado à religiosidade, não são obras sacras que estão sendo expostas, mas sim trabalhos relacionados ao cotidiano. “A gente está apresentando todas essas nuances da arte moderna, que muitas vezes se olha e fala: ‘o que será que isso quer dizer’, muitas vezes não se entende de cara, mas quando se aproxima, entende um pouco mais, começa a ficar curioso com aquelas camadas de informação e aquilo acaba, eu acho, conectando mais as pessoas nos dias de hoje”, disse ela.

Supervisor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, Charles Pierre destacou que a exposição é uma novidade para Campo Verde o foge dos tradicionais festivais e shows artísticos. “Esse é momento muito especial para a cultura aqui da cidade e a Administração Municipal tem entendido que é preciso ofertar arte e cultura [para a população]. E trazer essa exposição, que é inovadora, aqui para o mirante, fazendo a utilização dos espaços públicos, isso é muito significante”, frisou ele.

O secretário de Cultura, Lazer e Esporte Clemilson Carvalho, também destacou a realização da exposição “The Bible Parade” em Campo Verde, e ressaltou que o evento faz parte do projeto da pasta que é o de fomentar a cultura em todas as suas vertentes. “Nós pretendemos fazer muito mais para que as pessoas se acostumem com esse tipo de cultura também. Às vezes a gente só a cultura da música, do teatro, mas existem outras culturas que têm de ser também mostradas e apreciadas pela cidade de Campo Verde”, observou o secretário.

Campo Verde é a primeira cidade do interior do estado a receber a mostra, que reúne trabalhos de diversos artistas. “E pra gente [isso] tem um sentimento muito profundo porque eu vi Campo Verde se desenvolver. E poder retornar para cá trazendo algo, quase que devolvendo tudo que essa região já proporcionou no sentido de desenvolvimento econômico, mas agora trazendo um engrandecimento da cultura, é muito gratificante”, disse a curadora Aline Bortoli.