Explosão em mercado é investigada como ato criminoso em MT, aponta polícia

Por g1 MT

A explosão em um mercado em Rondonópolis, no Bairro Vila Operária, é investigada como ato criminoso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (5), de acordo com dados preliminares da investigação. Uma criança de sete anos ficou ferida no momento do estouro, que foi gravado por câmeras de segurança.

Em nota, a administração do mercado informou que, nesta quarta-feira (5), o estabelecimento não terá atendimento para que seja feita uma varredura completa no local.

Segundo a polícia, o inquérito está sob sigilo, porém, policiais encontraram indícios de que a ação teria sido criminosa. As equipes especializadas da corporação foram reforçadas para atuar no caso.

Nas imagens, é possível ver pessoas circulando pelos corredores do local e, em seguida, o momento exato da explosão, que começa na lateral de uma gôndola, atinge o teto do estabelecimento, formando uma nuvem de fumaça que se espalha por todo lugar. Polícia investiga o caso.