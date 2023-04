Eventos culturais movimentarão o final de abril em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O final de abril em Campo Verde e o começo de maio serão movimentados no setor cultural, com uma série de atividades programadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte Lazer.

Os eventos, que serão realizados em parques e praças da cidade, serão todos gratuitos.

A programação começa no dia 29 com a realização do Circuito Cultural, na Praça das Crianças, no bairro Jupiara. O evento, que tem início marcado para as 19h00, terá como atrações apresentações de danças em vários estilos, teatro, músicas, capoeira e circo.

Cantores do bairro que quiserem se apresentar no Circuito Cultural devem procurar o Departamento de Cultura, localizado na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça 4 de Julho, ou entrar em contato pelo telefone (66) 3419-2061 até o dia 25 de abril.

No dia 30 será realizado o Projeto Ao Vivo no Parque, que terá apresentações das bandas “Quem diz Rock” (foto) e “Puro Malte”. O evento será realizado no Parque das Araras, com início às 17h00.

No dia 1º de maio, a grande atração será o Musical Brasil Raiz. Patrocinado pela Ihara por meio da Lei de Incentivo a Cultura, o espetáculo, que é apoiado pela Prefeitura de Campo Verde, tem entre as atrações o cantor Guito -que interpretou o peão Tibério, na novela Pantanal – Cacá Amaral e grande elenco.

O Musical Brasil Raiz será apresentado em uma estrutura montada no espaço em frente ao Parque das Araras, com entrada franca e início às 19 horas. Em Mato Grosso, o musical será apresentado em duas cidades apenas: Campo Verde e Sorriso.

