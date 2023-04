Estava no colo – Bebê de dois anos é encontrado perto do corpo do pai após ele ser morto com tiro na cabeça

Do: Olhar Direto

Jovem de 21 anos, identificado como Lucas Aparecido da Costa, foi morto a tiros enquanto estava com o filho, de dois, no colo na tarde dessa sexta-feira (31), em Barra do Bugres (a 170 km de Cuiabá). O bebê foi encontrado ao lado do corpo e acolhido por uma testemunha do

homicídio, que viu a criança no chão, perto de Lucas.

De acordo com boletim de ocorrência, o jovem estava caminhando pela rua Panataneira, em Barra do Bugres, quando foi abordado por dois suspeitos que estavam de moto. A testemunha contou aos policiais que os homens mandaram Lucas colocar o filho no chão.

Ele foi atingido com um tiro na cabeça e outro na perna. Depois do homicídio, os suspeitos fugiram de moto do local e ainda não foram encontrados.

O Samu foi acionado, mas os socorristas constataram a morte de Lucas. O filho dele ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar. A Politec também esteve na cena do crime para as providências cabíveis. A Polícia Civil vai investigar o caso.