Cultura está com inscrições abertas para Mostra de Dança

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, está com as inscrições para a 3ª Mostra de Dança que será realizada entre os dias 10, 11 e 12 de maio no auditório do Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP).

“A mostra tem como objetivo incentivar a arte e revelar talentos locais”, pontuou o secretário Clemilson Carvalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril, de segunda à sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 no Centro Cultural, localizado na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça 4 de Julho, ou no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini.

“Para participar, é obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição. Menores de 18 anos deverão anexar à ficha de inscrição, a ficha de autorização, que também pode ser retirada no Centro Cultural, preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis”, explicou o supervisor de Cultura Charles Pierre.

De acordo com a SECEL, poderão participar da mostra espetáculos de dança solo, em dupla ou grupos de Campo Verde e também de cidades vizinhas. Todos os participantes serão premiados com medalhas.