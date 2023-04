Capim Branco recebe 2° Ciclo Turismo no próximo domingo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Comunidade Histórica de Capim Branco, distante cerca de 25 quilômetros da área urbana de Campo Verde, recebe no próximo domingo (30) a 2ª Edição do Ciclo Turismo organizado pelos grupos Pedal Art e Poderosas do Pedal e apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte em parceria.

De acordo com os organizadores, 300 ciclistas se inscreveram para o evento, que terá largada às 6h30 em frente ao Museu Histórico de Campo Verde. Haverá distribuição de brinde e medalhas para os participantes.

De acordo com organizadores os ciclistas seguirão por um trecho de pouco mais de 8 quilômetros por uma estrada secundária e retornarão pelo mesmo trajeto. O evento não tem caráter competitivo e visa somente o lazer e a contemplação da natureza.

Na manhã desta sexta-feira, o empresário Arlei Ribeiro dos Santos, do grupo Pedal Art esteve no gabinete do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira (foto), onde fez a entrega de um convite ao chefe do Poder Executivo Municipal.