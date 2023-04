Campeão Brasileiro de Kart, jovem cuiabano estreia na Fórmula Delta

Guilherme Favarete, de 14 anos, já foi campeão da Copa São Paulo Light Kart e do campeonato mato-grossense

Assessoria

O campeão brasileiro de kart na categoria júnior, Guilherme Favarete, irá correr, pela primeira vez, como piloto da Fórmula Delta, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A estreia do mato-grossense de apenas 14 anos será no dia 15 de abril e marca sua introdução na categoria base de carros monopostos, que além de ajudar na formação profissional, tem a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo.

Apesar de muito jovem, Favarete já passou metade da sua vida conduzindo na ponta dos dedos a sua trajetória no automobilismo brasileiro. O primeiro contato com a alta velocidade nas pistas foi ainda aos 7 anos e, desde então, ele não parou de colecionar competições e títulos em busca de consolidar uma trajetória que o conduzisse aos mais altos postos das competições superiores profissionais.

“Essa sensação de ser campeão é muito boa, mas para chegar até esse momento não é fácil. Consegui ser o melhor de kart na minha categoria e agora quero continuar me desenvolvendo e aplicando para subir os degraus e chegar ao topo da cadeia nesse ramo”, pontua o jovem, que também já foi campeão em 2018 na Copa São Paulo Light na categoria Cadete Rookie e, neste mesmo ano, do campeonato estadual.

Como concorrente na Fórmula Delta, Guilherme pretende se profissionalizar cada vez mais para competir em outras categorias do automobilismo nacional e internacional. Porém, para isso, ele está à procura de mais patrocinadores. “Estamos em busca de novos apoios para agregar. Agora que saímos do kart, são custos e valores totalmente diferentes”, esclarece o pai do piloto, Dalter Favarete.

A Fórmula Delta foi criada por apaixonados pelo automobilismo com intuito de profissionalizar jovens que já possuem carreira no kart e que querem aprimorar suas técnicas, ou seja, ela atua como uma base de formação na carreira. “Esse é um caminho muito importante que vai me ajudar a conquistar títulos inéditos. Tenho certeza de que trarei ainda muita alegria para quem ama o esporte”, diz Guilherme.

E o que depender de determinação e força do jovem, Mato Grosso deve ver sua bandeira ser levantada nos mais altos pódios mundo afora. Sua grande inspiração é nada menos que o piloto neerlandês Max Emiliano Verstappen, consagrado duas vezes campeão da F-1 (2021 e 2022) e que atualmente compete pela Red Bull Racing. O estilo agressivo nas pistas é o que une os dois.

“Quero me profissionalizar e seguir no automobilismo para que um dia eu possa conquistar esse objetivo maior, que é ganhar a Fórmula 1”. Somado a essa pretensão grandiosa, o pai de Guilherme, o cirurgião dentista Dalter Favarete, defende que o projeto n° 1 do jovem são os estudos, porém, afirma que apesar da pouca idade, o piloto já deixa claro o seu sonho.

“Sabemos do potencial dele e que ele tem a garra necessária. Além disso, ele tem uma rede de apoio muito boa em nós, sua família e treinadores, que serve de suporte para essa jornada”, defendeu Dalter. A entrada de Guilherme para a F-Delta, base de entrada dos carros do tipo fórmula, tendo a F-1 no topo da cadeia, já é o início do caminho para a continuidade do sonho.

“Eu vou ter um pouco mais de calma agora nesse desafio novo, pois não é como no kart. Preciso sentir primeiramente o território, estudar, para então ir com tudo de uma maneira precisa. Mas vou continuar bem agressivo e já espero ir bem nas primeiras corridas para terminar bem o campeonato e mostrar de maneira bem clara a todos o meu empenho em ser um vitorioso das pistas”, finaliza Guilherme.

CORRIDA

A primeira corrida será transmitida ao vivo neste final de semana, sendo a 1ª etapa no sábado (15), às 14h horário de Brasília, e a 2ª no domingo (16), também às 14h, pelo Canal oficial da Fórmula Delta no Youtube: https://www.youtube.com/@ FormulaDelta