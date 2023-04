Cães resgatados por maus-tratos com suspeito de envolvimento em decapitação de onças em MT estão sem lar

Os quatro cães resgatados pela Polícia Civil com o homem suspeito de maus-tratos contra animais e investigado por suposto envolvimento no crime contra duas onças decapitadas, continuam sem lar. Os cachorros, da raça Americano, estão no Batalhão da Policia Militar Ambiental em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, desde sábado (1°).