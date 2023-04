Atividades culturais agitam o final de semana em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O final de semana chegou. E você já sabe o que vai fazer? Este final de semana será agitado no setor cultural em Campo Verde com várias opções de diversão gratuitas para a população.

As atividades começam no sábado, com o Projeto Circuito Cultural, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer e que conta com apresentações de música, dança, capoeira e arte circense. Nesta edição, o Circuito Cultural será realizado na Praça da Crianças, no bairro Jupiara, com início às 19 horas.

No domingo, mais opção de lazer e diversão com a realização do Projeto Ao Vivo no Parque, também uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer. Será no Parque das Araras, a partir das 17h00, com apresentações das Bandas Quem Diz Rock e Puro Malte.

Na segunda-feira, dia 1°, Feriado do Dia do Trabalhador, a grande atração será o Musical Brasil Raiz, em frente ao Parque das Araras e com início às 19h00. O espetáculo conta com a participação do cantor Guito, que interpretou o peão Tibério, na novela Pantanal, e grande elenco. O espetáculo, que tem patrocínio da Ihara por meio da Lei de Incentivo à Cultura, é gratuito e tem o apoio da Prefeitura de Campo Verde.

E para quem gosta do rodeio, começa nesta sexta-feira a 8ª edição do Country Mix Rodeio Festival, no Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha. Os ingressos e passaportes estão sendo vendidos em vários pontos da cidade.