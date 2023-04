Assistência Social realiza encontro com famílias atendidas pelo Projeto Pão e Leite

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, realizou na manhã desta sexta-feira (14), um encontro com as 150 famílias atendidas pelo Projeto Pão e Leite.

Implantado em 2021, o Projeto visa garantir a segurança alimentar das famílias atendidas, com a distribuição de 2 litros de leite e dois pães tipo caseiro às sextas-feiras e 2 litros de achocolatado e dois pães às terças feiras. Os pães são produzidos pela panificadora municipal.

De acordo com a secretária de Assistência Social e primeira-dama de Campo Verde, Rosilei Pereira Borges de Oliveira encontro teve como objetivo oferecer outros serviços às famílias, como atualização do CAD Único, atualização do cartão de vacina e a divulgação de vagas de emprego. O encontro teve a participação do SINE e da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme informou a secretária, além do Projeto Pão e Leite, a Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve também o Projeto Mais Leite, que atende famílias com pessoas acamadas e idosos; o empregabilidade social, o Elas Podem Mais, o Costurando Sonhos e o Projeto Nascer.

Além disso, oferta atividades de convivência e hidroginástica para os idosos, e curso de capacitação para a população, aumentando as chances de as pessoas se inserirem no mercado de trabalho.