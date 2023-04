Assistência Social distribui ovos de Páscoa a famílias atendidas pela pasta

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde fez na tarde desta quarta-feira, a distribuição de 500 ovos de Páscoa a famílias assistidas pela pasta.

A entrega dos ovos aconteceu na sede da Associação dos Servidores Municipais (ASSEMCAV) e contou com apresentações circenses pelo Projeto Trupe Trampolim, distribuição de pipoca e refrigerante, além da exibição do filme “Pedro Coelho”, apoiado pela Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado (Sicredi Cerrado), através do Projeto CineSicredi.

A entrega dos ovos fez a alegria de pais e crianças que estiveram presentes. “Eu sou atendida pelo CRAS e isso é muito gratificante para a gente, porque a gente não tem condições de comprar as coisas para os filhos e isso, para mim, hoje, está sendo uma benção. Não só pra mim, mas para todas as mães que participam desse projeto”, disse a dona de casa Leonilda Busko, que é mãe de dois filhos.

Secretária de Assistência Social e primeira-dama do Município, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, enfatizou que o momento foi mais que uma simples distribuição de ovos de chocolate. Foi também um momento de ressaltar o verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressureição de Cristo. “Hoje a tarde é das nossas crianças, é um momento de alegria e de celebração desse momento tão importante para todos nós”, disse ela.