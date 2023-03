Violentos – Ladrões armados rendem clientes de lan house em MT; veja

Do: MidiaNews

Eles fizeram reféns e exigiram Pix, depois tentaram se passar por vítimas do roubo

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos durante uma tentativa de roubo a mão armada em uma lan house em Sinop (a 498 quilômetros de Cuiabá), na tarde desta segunda-feira (20).

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra parte da ação violenta dos bandidos. A filha dos proprietários do estabelecimento, de 8 anos, chegou a ficar sob a mira da arma dos menores que ameaçaram matá-la se não recebessem transferências via pix.

A dupla, de blusa verde e preta manga longa, aparece na imagem com capacetes na cabeça e armas em punho, rendendo as vítimas.

O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de roubo, posse ilegal de arma de fogo, cárcere privado e ameaça.

Os militares receberam informações de um roubo em andamento e, quando chegaram, encontraram o local vazio.

Pouco depois os policiais encontraram pessoas descendo correndo do segundo andar. Segundo as testemunhas, com a chegada da Polícia eles se disfarçaram de clientes junto com os demais reféns.

As testemunhas apontaram para a dupla como autores do crime, e eles foram apreendidos pelos militares.

Segundo a proprietária do estabelecimento, os ladrões chegaram em uma motocicleta Titan, agindo com extrema violência física e psicológica e ameaçando matar as pessoas.

O veículo usado no crime foi furtado de outro estabelecimento há alguns dias.

A dupla foi detida com uma arma de fogo, uma arma de brinquedo e R$ 601. O dinheiro furtado seria para quitar uma dívida de drogas.

Veja: