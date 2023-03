Vida Dupla – Dono de loja em shopping é preso acusado de liderar quadrilha

Do: MidiaNews

São cumpridos 13 mandados judiciais, sendo cinco de prisão e oito de busca e apreensão

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Vida Dupla com o cumprimento de 13 mandados judiciais, sendo cinco de prisão e oito de busca e apreensão, contra investigados por associação criminosa envolvida no roubo de cargas agrícolas na região de Rondonópolis.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Rondonópolis e Campo Verde, em Mato Grosso, e em Jaguaruna, no interior de Santa Catarina.

A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, cujo principal alvo é o mandante do roubo seguido de morte que vitimou um motorista de caminhão, ocorrido no final de fevereiro deste ano.

Em Rondonópolis são cumpridos seis mandados de buscas e quatro de prisões, em Campo Verde são duas buscas, e em Santa Catarina a Polícia Civil cumpre a prisão do principal alvo da operação.

O delegado responsável pela investigação, Fábio Nahas, explica que o nome da operação faz referência ao mandante do crime, que exercia uma atividade comercial lícita em Rondonópolis, mas, paralelamente ao empreendimento que era localizado no shopping da cidade, ele liderava uma quadrilha de roubo de cargas agrícolas na região,

A Operação Vida Dupla conta com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.

Desaparecimento do motorista

O motorista de carreta, Antônio Marcos Alves, 52 anos, saiu da cidade de Comodoro, em fevereiro, para transportar um carregamento de fertilizantes em Rondonópolis, onde foi roubado. O caminhão que ele conduzia, um modelo Trator Scania, foi encontrado no dia 28 de fevereiro, em Campo Verde. O veículo foi localizado no pátio de um posto de combustível da cidade e a carga estava em uma propriedade rural, em um assentamento no município. Uma pessoa foi presa em flagrante pela receptação do veículo e com ela estavam o aparelho celular e cartão bancário da vítima.

Já um corpo, que pode ser o do motorista (a Polícia Civil aguarda resultados de exames de DNA para comprovação da identidade), foi encontrado debaixo de uma ponte, próxima à Serra da Petrovina, no município de Pedra Preta, no dia 08 de março. O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao IML de Rondonópolis para a perícia.

A investigação sobre o desaparecimento de Antônio Marcos Alves foi instaurada pela Derf de Rondonópolis que, desde a comunicação do desaparecimento da vítima, realizou diligências ininterruptas para localizá-lo.