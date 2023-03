Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (09)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Jéssia Moreli, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD Açougueiro 1 Ajudante de motorista 2 Analista de Recursos Humanos DHO 1 Armador de ferragens na construção civil 3 Assistente de laboratório industrial – JACIARA 1 Auxiliar de expedição 1 Atendente balconista 1 Atendente de lojas – farmácia 1 Auxiliar de faturamento – com experiência 1 Auxiliar administrativo PCD 1 Auxiliar administrativo – Masculino 1 Auxiliar de laboratório – JACIARA – Estágio 1 Auxiliar de linha de produção – Água Mineral – Masculina 3 Auxiliar de linha de produção – Loja de produtos naturais – Masculina 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de recursos humanos 1 Auxiliar de técnico de eletrônica 2 Banhista de animais domésticos 1 Barman 1 Borracheiro – FAZENDA 2 Borracheiro 1 Carpinteiro – CONSTRUTORA 2 Carpinteiro – OBRA DE PONTE 4 Carpinteiro – Cooperfibra 2 Costureira em geral 1 Cozinheira – Fazenda 1 Cozinheiro de restaurante 1 Designer gráfico 1 Eletricista 1 Eletricista – segurança eletrônica 1 Empacotador, a mão 1 Empregada doméstica 2 Empregada doméstica faxineira – FAZENDA 1 Farmacêutico 1

Garçom 3 Gerente de transportes – JACIARA 1 Instalador de sistemas fotovoltaicos 1 Mecânico de automóveis e caminhões 3 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico reparador de máquinas industrial – JACIARA 1 Montador de estruturas metálicas – OUTDOOR 1 Montador de estruturas metálicas 4 Montador de móveis de madeira 1 Motorista carreteiro – 9 EIXOS 1 Motorista de caminhão – CNH E 1 Motorista entregador – CNH D 2 Oficial de serviços gerais 1 Oficial de serviços gerais – feminina 2 Operador de movimentação e armazenamento de carga 1 Operador de retro-escavadeira 1 Padeira 2 Pedreiro 6 Porteiro – FAZENDA 3 Recepcionista secretária – NOTURNO 1 Repositor de mercadorias 2 Salgadeiro 1 Servente de obras 5 Técnico de manutenção eletrônica 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletrônico 2 Técnico em Segurança do Trabalho 1 Topógrafo 1 Vaqueiro 1 Vendedor de serviços – segurança do trabalho 1 Vendedor interno – material de construção 1 Vigilante 1

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426