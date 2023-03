Trégua no calorão – Semana em Cuiabá será chuvosa e de temperatura amena

Do: MidiaNews

Mínima varia entre 21°C e 31°C na Capital; em Chapada dos Guimarães entre 19°C e 28°C

A semana será chuvosa e de temperaturas mais amenas na baixada cuiabana, dando sequência ao final de semana, que registrou alagamentos em diferentes pontos da cidade. Os dados são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

Esta segunda-feira (13) terá mínima de 21°C e máxima de 28°C. A expectativa é de que a chuva caia na Capital durante a tarde.

Para terça-feira (14), quarta (15) e quinta-feira (16), a previsão se mantém, com chuvas em quase 90% do território. As mínimas previstas giram em torno de 22°C, 23°C e 24°C, respectivamente e as máximas entre 30°C e 31°C.

Para a sexta-feira (17), a probabilidade de chuva cai, mas a temperatura se mantém similar, com mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Clima em Chapada

Já Chapada dos Guimarães deve registrar temperaturas menores ainda e maior probabilidade de chuvas.

Nesta segunda, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 26°C, com 90% de probabilidade de chuvas durante a manhã e a tarde.

De terça a sexta-feira, a probabilidade de chuvas se mantém igual e a temperatura mínima também de 19°C, já a máxima oscila entre 27°C e 28°C.