Tráfico de drogas – Morto em operação, vereador daria apoio logístico a criminosos

Ele era um dos alvos da Operação Rota Cercada, contra um grupo envolvido com diversos crimes

O presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Rio Branco, Jeozafá Moraes de Castro (PSDB), que morreu em confronto com policiais civis na manha desta quinta-feira (2), era suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas.

Conforme as investigações, o parlamentar atuava no apoio logístico de armas de fogo para o grupo criminoso.

Dentre os crimes atribuídos ao grupo está a associação para o tráfico, tortura e dois homicídios recentes no Município (leia abaixo).

A ação fez parte da Operação Rota Cercada, deflagrada na manhã desta quinta (2) para o cumprimento de 40 mandados judiciais contra a organização. Dentre elas, 12 de prisão temporária e 28 de busca e apreensão.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Rio Branco, Lambari d’Oeste e Salto do Céu, que fazem parte da “rota das águas” na região de fronteira, e em Barra do Bugres.

A troca de tiros

Conforme a Polícia Civil o parlamentar reagiu à abordagem atirando contra os investigadores dando início a uma troca de tiros.

O delegado de Rio Branco, Marcelo Menezes, foi alvejado e precisou ser socorrido. Ele está consciente e não corre risco de morte.

Já o vereador também foi atingido, mas não resistiu aos ferimentos.

Homicídios recentes

Dois homicídios ocorridos em Rio Branco são atribuídos ao grupo criminoso do qual o vereador fazia parte.

No dia 08 de fevereiro, o corpo de Fernando de Jesus Abreu, de 30 anos, foi encontrado em uma rua da cidade, alvejado por disparos de arma de fogo no rosto.

No dia 15 de fevereiro, o corpo de Adriano Paulo de Souza, de 40 anos, foi encontrado em uma obra, atingido por disparos de arma de fogo.

Participam da operação as Delegacias de Rio Branco, Porto Esperidião, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Regional de Cáceres, 1ª Delegacia de Cáceres, Defron, Delegacia da Mulher, DEA, e as unidades da Delegacia da Regional de Pontes e Lacerda (Pontes e Lacerda, Jauru, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro e Campos de Júlio) e delegacia de polícia de Barra do Bugres.

No apoio operacional atuam a Gerência de Operações Especiais (GOE), o Centro Integrado de Operações Aéreas e o Canil Integrado de Fronteira.