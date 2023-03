Taça Cidade prossegue hoje com mais 3 jogos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada no último dia 3, a Taça Cidade de Futsal, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, continua hoje (segunda-feira) com mais três jogos programados para o Ginásio Municipal de Esportes Joubert Izaias Romancini.

Os jogos são válidos pela categoria Livre Adulto Masculino e Feminino. Às 19h00, jogam Play Futsal versus Red Bul F.C (Masculino). Às 20 horas, a partida será entre River F.C e X10 (Feminino) e às 21h00, enfrentam-se Unidos de Campo Verde e Real Futsal “A” (Masculino).

Os jogos da Taça Cidade são realizados durante toda a semana no Ginásio Joubert Izaias Romancini, no Ginásio da Escola Municipal São Lourenço e, a partir desta semana, no Ginásio do Clube da Soja às terças e quintas-feiras.

Nesta terça-feira (7), no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, o E. C Juventude enfrenta o Amigos do Esquerda, valendo pela categoria Livre Adulto Masculino. Em seguida, entram em quadra Mixto Futsal e Miami Futsal pela categoria Livre Adulto Feminino. Fechando a rodada, jogam JL F. C e Vila Real, também pela categoria Livre Adulto Masculino.

No Ginásio do Esportes do Clube Juventude, jogam Real Master e Irmãos Bressan/Decortintas, pela categoria Master Masculino. Na sequência, o jogo será entre Madri/El Chefão versus Axial Panelinha/P10, pela categoria Livre Adulto. E encerrando a rodada, o jogo será entre Cascavel Futsal e Granja Lindoia, pela Livre Adulto.