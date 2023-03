Sicredi é destaque no ranking de agentes financeiros do BNDES em 2022

Instituição financeira cooperativa desembolsou 39% a mais no ano passado em comparação com 2021, com aumento nominal de R$ 1,5 bilhão de um ano para outro

Importante apoio para os associados que precisam de crédito para investir no negócio, o Sicredi apresentou crescimento de 39% nos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2022, na comparação com o ano anterior. Em todo o País, a instituição financeira cooperativa emprestou R$ 5,4 bilhões em crédito, um aumento nominal de R$ 1,5 bilhão de um ano para outro, com o atendimento a cerca de 30 mil operações. Com esse desempenho, o Sicredi conquistou posição de destaque no ranking de agentes financeiros do BNDES.

Em Mato Grosso, os desembolsos somaram R$ 3,002 bilhões no ano passado, incremento de 15% sobre os R$ 2,613 bilhões de 2021. Em relação a 2020, quando os empréstimos somaram R$ 2,457 bilhões, o salto é de 22,1%. Do total desembolsado em todo o país, o valor emprestado aos associados mato-grossenses corresponde a 55,5%.

“Estamos felizes com a ampliação do acesso ao crédito e com o desenvolvimento local das comunidades onde estamos presentes. Junto com o BNDES trabalhamos com afinco para impulsionar a economia local e alcançar novos patamares de crescimento”, afirma Ezio Almeida, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Centro Norte, que abrange os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás. Ele acrescenta que o Sicredi tem se destacado no cenário financeiro nacional por criar soluções baseadas nessa filosofia, “do entender para atender”, com objetivo de melhorar a qualidade de vida e realizar o sonho dos associados.

Em todo o Brasil, o Sicredi concedeu R$ 3,6 bilhões em crédito para Programas Agropecuários em 2022, sendo o maior agente repassador das linhas Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, Inovagro e Moderagro, voltadas aos pequenos e médios produtores. Mais uma vez, a instituição é destaque na agricultura familiar, com acréscimo de 41% somente no volume de desembolsos do Pronaf Investimento.

No Moderagro, que financia projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuários, houve incremento de 27% no volume de desembolsos em relação ao ano anterior. Além do crescimento no volume de desembolsos, o Sicredi apresentou acréscimo de 11% no número de operações aprovadas em 2022. Somente no Pronaf, a instituição cooperativa aprovou mais de 17 mil operações, crescimento de 17% comparado a 2021.

Outro destaque é para o alto desempenho na concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas, com ênfase à Linha de Crédito Pequenas Empresas, por meio da qual passou de R$ 282 milhões em 2021 para R$ 965 milhões em 2022, expansão de 242%.

“Esse resultado reflete o nosso compromisso com a pulverização do crédito, em que temos o BNDES como grande parceiro para o desenvolvimento local das comunidades onde estamos presentes. A oferta das melhores alternativas de crédito só é possível por conta da relação de confiança e proximidade que temos com nossos associados. Esse ponto é o que nos diferencia quando olhamos o contexto de instituições financeiras nacionais”, diz Almeida ao acrescentar que, “ao manter um relacionamento próximo e ativo com os associados, o Sicredi tem a possibilidade conhecer a necessidade de cada um, e sugerir a melhor alternativa de crédito, adequada ao cada perfil e realidade”, finaliza.

