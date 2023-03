Senai está com inscrições abertas para curso de mecânica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), de Campo Verde, está com inscrições abertas para o curso de mecânica em motores ciclo diesel de máquinas agrícolas. O prazo para inscrição vai até o dia 24 de março, ou até que as vagas sejam preenchidas.

O curso é gratuito e faz parte do Programa Qualifica Campo Verde, desenvolvido por meio de parceria entre a Prefeitura do Município e o SENAI, que tem como principal objetivo preparar o trabalhador para o mercado. Estão sendo ofertadas 30 vagas.

Para se inscrever, os interessados devem procurar a sede do SENAI em Campo Verde, localizada na Avenida Eugênio Prati, no Residencial Greenville, munidos de cópia do RG, do CPF, do comprovante de escolaridade e de residência. É necessário ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental, mesmo que incompleto.

De acordo com o SENAI, as aulas teóricas serão ministradas no período noturno e as práticas aos sábados de manhã. A previsão é que o curso tenha início no dia 3 de abril.