SEFAZ/CV disponibiliza boletos para pagamento do IPTU 2023

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Fazenda de Campo Verde iniciou no mês de março, a distribuição dos boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2023. O documento pode ser acessado através do site oficial do Município (www.novo.campoverde.mt.gov.br) na aba IPTU.

Conforme informou a secretária Arlete Fassicolo, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista, terá 20% de desconto sobre o valor do tributo e mais 10% se não tiver dívidas com o Município. Quem optar pelo parcelamento, poderá fazê-lo em até 5 vezes com vencimento nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro.

Veja abaixo o passo a passo para emitir o boleto ou parcelar o débito

1) acesse o site da prefeitura no link novo.campoverde.mt.gov.br

2) clique em “IPTU”

3) insira o CPF, o CNPJ ou o código do imóvel e escolha a opção à vista ou parcelado.