Secretaria de Saúde realiza palestra voltada à saúde da mulher para comemorar o dia 8 de março

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

No mundo inteiro, a data é marcada por comemorações e homenagens pelo “Dia Internacional da Mulher”

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, aproveitou as comemorações do “Dia Internacional da Mulher”, celebrado em 8 de março, para levar mais informações às usuárias do Sistema Único de Saúde, através do Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, o CAISM.

Uma palestra ministrada pelo médico Willian Eckert, destinadas às servidoras e usuárias do CAISM, abordou temas relacionados à saúde da mulher, com ênfase para o autoexame das mamas, e a importância da realização de exame de mamografia anualmente para a detecção do câncer de mama e do preventivo de câncer de colo de útero.

A palestra, de acordo com a gerente de Ações Estratégicas da Secretaria Municipal de Saúde, Jaqueline Hübner, além de demonstrar a força da mulher, foi uma forma de evidenciar que a SMS existe justamente para atendê-las.

“Sabemos que as mulheres têm o dom de cuidar, e nós precisamos que ela também se cuide”, observou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva. “E aproveitando o dia de hoje, dizer para todas as mulheres, que nos ajudam a construir uma sociedade cada dia melhor: parabéns para vocês, feliz dia das mulheres, que Deus abençoe você e toda sua família”, completou.

Jaqueline Hübner destacou ainda as ações realizadas pelas mulheres diariamente, enfatizando que, além dos afazeres de casa e dos cuidados com os filhos, elas muitas vezes ainda se desdobram nas questões profissionais, ocupando cargos e funções no mundo corporativo.

“E para a mulher poder exercer as diversas funções no seu dia a dia, ela tem que estar com a saúde preservada”, ressaltou.

Jaqueline comentou que nos últimos tempos, as mulheres têm demostrado mais conscientização em relação aos cuidados com a própria saúde. Para ela, esse comportamento se deve às inúmeras campanhas desenvolvidas visando despertar nas mulheres a importância dos cuidados com a saúde e do diagnóstico precoce de determinadas doenças.

Campo Verde, apontou ela, tem ofertado diversos serviços voltados à saúde da mulher e intensificado as ações preventivas, o que tem resultado no aumento da procura por atendimentos no CAISM. Diariamente, de acordo com Jaqueline Hübner, estão sendo atendidas em média 150 mulheres.