Secretaria de Obras conclui pavimentação entre as Avenidas Mato Grosso e Rotary Internacional

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Obras de Campo Verde, concluiu hoje a pavimentação da ligação entre a Avenida Mato Grosso e a Avenida Rotary Internacional, num trecho com 100 metros de extensão, no bairro Vale do Sol.

A via, que foi implantada no final do ano passado, vai facilitar o deslocamento de quem segue em direção ao Residencial Belvedere e ao Vale do Sol e também de quem faz o sentido contrário. A obra atende a uma reivindicação feita por moradores da região.

O secretário de Obras Fabiano Teruel, informou que, por determinação do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, será pavimentado também o trecho da Avenida Senador Attílio Fontana, entre as empresas Bunge e Iguaçu Máquinas. As obras devem começar nesta quarta-feira.