Secretaria de Assistência Social oferece cursos de Operação de Tratores Agrícolas e de Informática Básica

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma das propostas da Administração Municipal de Campo Verde é ofertar qualificação e capacitação e assim facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. Além da parceria com o SENAI, por meio do programa “Qualifica Campo Verde”, que desde o ano passado tem ofertado cursos em diversas áreas, a Secretaria Municipal de Assistência Social também atua de forma a oferecer formação profissional.

Um exemplo é o curso de “Operação de Tratores Agrícolas”, que será realizado em parceria com o SENAR e terá início no próximo dia 27 de março. Estão sendo ofertadas 15 vagas. Os interessados em participar têm entre os dias 20 e 22 de março para efetuarem a matrícula na sede do Centro de Referência em Assistência Social, localizado na Rua Amazonas, 210, no bairro São Lourenço, das 7h00 às 11 e das 13h00 às 17h00. Para matricular-se é necessário ser maior de 18 anos e apresentar cópia do RG e do CPF.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as aulas serão realizadas nos períodos da manhã e à tarde, no Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA-MT). Será ofertado transporte aos participantes.

Informática Básica – Além do curso de “Operação de Tratores Agrícolas”, a Secretaria Municipal de Assistência Social ofertará também o curso de Informática Básica, em parceria com o SENAC. As matrículas poderão ser feitas entre os dias 20 e 24 de março, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h0. Serão disponibilizadas 15 vagas e as aulas serão ministradas no período noturno.

Para matricular-se os interessados devem se dirigir à sede do CRAS, munidos de cópia do CPF, do RG, comprovante de residência e de escolaridade. É necessário ter 14 anos ou mais.