Secretaria de Assistência Social e SENAR ofertam curso de cortes especiais de carne bovina

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estar capacitado é fundamental para uma boa colocação no mercado de trabalho. E proporcionar capacitação à população tem sido uma das mais destacadas ações da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde, que, no próximo dia 4 de abril iniciará mais um curso.

Em parceria com o SENAR, a SMAS realizará o curso de Cortes Especiais de Carne Bovina. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no dia 29 de março, no Centro Multiuso do Assentamento Santo Antônio da Fartura, das 13h00 às 18h00. Serão ofertadas 10 vagas, com as aulas sendo realizadas nos dias 4, 5 e 6 de abril, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

Para fazer a inscrição é necessário apresentar CPF e RG. O curso é aberto a toda a população e destinado a pessoas com 18 anos ou mais.