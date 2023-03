Realização da Taça Cidade reforça compromisso da Administração Municipal com o esporte

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Iniciada na noite de terça-feira (28), a Taça Cidade pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde, marca o compromisso da Administração Municipal com o Esporte no município. A competição conta com a participação de 46 equipes nas categorias Livre Adulto, Master e Feminino.

Este ano, a novidade foi a liberação para que as equipes inscrevessem jogadores de outras cidades da região, o que deve elevar o nível das partidas. A Taça Cidade será disputada no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini e no Ginásio da Escola Municipal São Lourenço, com as partidas sendo disputadas de segunda à sábado, com início sempre às 19h00.

A abertura da Taça Cidade coincidiu com a entrega das melhorias feitas pela Administração Municipal no Ginásio de Esportes. “Eu sempre comento que nós temos que estar em constante manutenção daquilo que compreende os espaços esportivos, espaços de uso comum. E nada mais justo do que nós trazermos esse atendimento aqui para o Ginásio”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Ele lembrou também que as melhorias no Ginásio de Esportes ainda não terminaram e que mais investimentos serão feitos naquela praça esportiva. “Estamos começando de dentro para fora e já, já, essas melhorias, essas reformas, chegarão na parte externa para que a gente possa fazer daqui um grande centro esportivo e dar continuidade a todas as políticas públicas voltadas à prática do esporte”, frisou o prefeito, “E agora, nesse momento, abrindo essa Taça Cidade, com essas melhorias, para nós é motivo de alegria”, completou ele.

O prefeito lembrou também já foram realizados investimentos no Estádio Municipal Félix Belém de Castro, onde, além das melhorias estruturais, foi criado o “espaço jovem”, local em que a juventude pode se divertir e interagir com total segurança.

A abertura da Taça Cidade e a entrega das melhorias do Ginásio de Esportes contou também com a presença do deputado estadual Beto Dois a Um. O parlamentar elogiou o trabalho feito pela atual administração.

“Campo verde tem um prefeito que faz um modelo de gestão que eu aprendi com o Governador Mauro Mendes: De valorizar os segmentos que mudam a vida das pessoas: Cultura, Esporte, e hoje nós estamos aqui numa festa do esporte. O Alexandre está de parabéns, o Clemilson (Secretário de Cultura, Lazer e Esporte) está de parabéns, a Prefeitura de Campo Verde é um exemplo para todo o Estado de Mato Grosso. Não é à toa a relação tão próxima com o Governo do Estado”, observou o parlamentar. “Enquanto fui secretário do Estado de Cultura e Esporte sempre tive Campo Verde com referência”, enfatizou.

Também estiveram presentes na cerimônia de entrega das melhorias o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos, os vereadores, Socorro dos Santos Souza, Janaina Nordestina, Miguel de Paula e Gregório do Mercado Popular, além do secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega e o comandante da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, capitão Neves.