Quatro trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em fazenda de MT

Quatro trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em uma fazenda, em Nova Xavantina, a 660 km de Cuiabá. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), eles foram contratados para trabalhar no corte e carregamento de eucalipto. O resgate foi realizado no dia 28 de fevereiro, mas o MPT divulgou o caso nesta segunda-feira (6).