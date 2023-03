Provas do Processo Seletivo Público para contratação de ACS´s e ACE´s serão realizadas no dia 16 de abril

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, publicou no dia 28 de fevereiro o edital para realização de processo seletivo público para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS´s) e Agentes de Combate a Endemias (ACE´s). Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, a prova do processo seletivo relativo aos referidos cargos, será realizado no dia 16 de abril e não no dia 2 de abril.

Vale ressaltar que essa data é somente para o Edital do Processo Seletivo Público, referente à contratação das ACS´e ACE´s. A prova para os cargos referentes ao Edital de Processo Seletivo Simplificado, serão realizadas no dia 2 de abril, com início às 8h00. Os locais para realização das provas serão divulgados no dia 10 de abril.

Conforme consta do edital, estão sendo disponibilizadas 16 vagas para os cargos de ACS,s e 5 vagas para ACE´s. 5% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e as inscrições para participar do Processo Seletivo podem ser feitas até o dia 16 março. O valor das inscrições é de R$ 30,00 e o grau de escolaridade exigido é o ensino médio.

Maiores informações poderão ser obtidas através dos links: https://site.campoverde.mt.gov.br/concursos-publicos/processo-seletivo/processo-seletivo-simplificado-001-2023/ e https://site.campoverde.mt.gov.br/concursos-publicos/processos-seletivos-publicos/processo-seletivo-publico-001-2023/