Produtor rural é achado morto; adolescente é preso e confessa crime

Do: MidiaNews

Com ele, foi apreendido a caminhonete Hillux da vítima, além de outros pertences

Um adolescente de 17 anos foi detido na noite de sábado (4), horas após assassinar o produtor rural Waldomiro Moreira da Silva, de 56 anos, em Alta Floresta (distante a 803 km de Cuiabá). Junto com o menor foi apreendido uma caminhonete Hillux, pertencente à vítima.

Conforme o registro, a Polícia Militar foi acionada, a princípio, para uma ocorrência de acidente de trânsito, por volta das 23h30. No local, os militares verificaram que o condutor do veículo era o adolescente. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que roubou a Hillux e matou Waldomiro.

Além do carro, também foram apreendidos pertences da vítima, como um cheque no valor de R$ 90 mil.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

O assassinato

Waldomiro foi encontrado morto por uma vizinha, por volta das 15h. Aos policiais, ela relatou que estranhou do fato do homem não olhar as mensagens no WhatsApp e foi à casa dele.

Ao chegar, ela encontrou a porteira aberta e não viu a caminhonete de Waldomiro. No fundo da residência, ela visualizou o corpo do vizinho com diversas marcas de tiro.

A cena do crime foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil, que vai investigar o caso.