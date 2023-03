Procon-MT participa de mutirão de renegociação de dívidas com bancos e instituições financeiras

O Procon Estadual de Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), participa do mutirão online de renegociação de dívidas com bancos e instituições financeiras, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Além de Procons de todo o país, o mutirão também conta com a participação do Banco Central. A ação é realizada até o dia 31 de março, por meio da plataforma Consumidor.gov.br.

A secretária adjunta interina de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), Valquíria Souza, salienta que o objetivo do mutirão é permitir que consumidores que estejam endividados possam negociar seus débitos.

“Qualquer pessoa que tenha dívida em atraso com bancos e instituições financeiras pode participar. Serão oferecidas condições especiais para renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito em atraso. Contudo, não serão negociadas dívidas que tiverem como garantia bens como veículos, motos ou imóveis”, explica Valquíria.

Para participar do mutirão online, o consumidor precisa se cadastrar na plataforma Consumidor.gov.br. Após receber login e senha, é necessário fazer o relato do problema e informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Finalizado o registro, o banco ou a instituição financeira têm o prazo de 10 dias para responder ao consumidor e apresentar uma proposta.

“Ao preencher o registro, é essencial redobrar a atenção e informar corretamente dados como telefones e e-mail. Essas informações são imprescindíveis para que as instituições possam entrar em contato com o consumidor e encaminhar a proposta de negociação do débito”, alerta Valquíria.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar a resposta.

Outros canais

A negociação também pode ser feita diretamente com o banco ou financeira utilizando os canais oficiais da instituição. Veja no site da Febraban a lista dos fornecedores que estão participando do Mutirão e os canais disponibilizados para negociação.