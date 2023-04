Procon de Campo Verde orienta comerciantes sobre suspensão das vendas dos produtos Fugini

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Procon de Campo Verde, cumprindo o seu papel de orientar os comerciantes e garantir o direito dos consumidores, distribuiu nesta quinta-feira um ofício à todas as empresas que atuam no comércio de alimentos informando que os produtos da marca Fugini tiveram a fabricação, a venda e a distribuição suspensas no último dia 27 pela Anvisa.

A suspensão, de acordo com a Anvisa, se deu devido a irregularidades encontradas após inspeção realizada na planta da empresa em Monte Alto (SP). A suspensão vale para todos os produtos fabricados entre 20 de dezembro de 2022 e 21 de março de 2023. A Fugini Alimentos Ltda, atua na produção de molho de tomate, conservas vegetais, maionese e mostarda.

A medida atinge também a comercialização da maionese Fugita com vencimentos em janeiro, fevereiro e março de 2024 e para todos os lotes com prazo de validade até dezembro de 2023, com a numeração iniciada por 354. Os produtos com as vendas suspensas não podem ser consumidos.

De acordo com o Procon de Campo Verde, a suspensão das vendas dos produtos Fugini será mantida até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às boas práticas de produção.