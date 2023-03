Procon de Campo Verde fala sobre o “Dia do Consumidor” e alerta para compras pela Internet

No dia 15 de março é comemorado em todo o mundo o “Dia do Consumidor”, data instituída primeiramente nos Estados Unidos em 1962. No Brasil, o “dia do Consumidor” se consolidou a partir de 2014.

A data, de acordo com pesquisas, é uma das que registram grande número de vendas no primeiro semestre do ano, com 82% dos consumidores afirmando que farão algum tipo de compra. As vendas no “Dia do Consumidor” são inferiores apenas às do “Dia das Mães”, comemorado em maio.

Em razão disso e pela popularização do e-commerce, o Procon de Campo Verde alerta os consumidores sobre compras realizadas pela Internet. Para evitar serem vítimas de algum tipo de golpe, é importante que os consumidores observem alguns detalhes e tenham informações sobre as empresas com as quais estão negociando.

Algumas das dicas repassadas pelo Procon de Campo Verde são para que o consumidor verifique o CNPJ da empresa com a qual está negociando e de que maneira ela age em relação às reclamações dos consumidores.

Outra recomendação é quanto à atenção às ofertas com preços ou descontos muito vantajosos, que fujam da realidade. A atenção deve ser redobrada caso haja condicionantes quanto aos meios e formas de pagamento. Também devem ser observadas informações como prazo de entrega, formas de pagamento, políticas de trocas e garantias além daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor.