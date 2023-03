Primeira rodada da Taça Cidade teve 18 gols marcados

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A primeira rodada da Taça Cidade de Futsal foi marcada pela quantidade de gols nos três jogos realizados no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini. As três partidas foram pela categoria adulto, que tem a participação de 36 equipes.

No primeiro jogo da noite, o Suporte/Locação venceu o Magnus F. C pelo placar de 5 a 0. No segundo jogo da noite, Madri F.C 3 x Panelinha O. Fechando a rodada, empate em cinco a cinco entre Axial/Panelinha e River Futsal.

A segunda rodada da Taça Cidade será realizada na noite desta quarta-feira, também no Ginásio Joubert Izaias Romancini. Às 19h00, jogam Portuguesa F. C Campo Verde e Tauuls, pela categoria Master. Em seguida jogam Amigos do Esquerda versus Esquadrão F.C, pela categoria Adulto. O jogo de encerramento da jogada será entre C. I. P. M Futsal e Os Boleiros, também pela categoria Adulto.

A abertura da Taça Cidade marcou a entrega das melhorias feitas pela Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini, que contemplaram a pintura da quadra e das arquibancadas.