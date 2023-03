Prefeitura de Campo Verde repassa mais uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, recebeu na última sexta-feira (17) uma ambulância de suporte básico, equipada com maca e cilindro de oxigênio. O veículo, que já foi incorporado à frota da SMS, foi adquirido com recursos próprios e também com valores de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende.

Esta é a segunda ambulância repassada a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde somente em 2023 e, de acordo com a secretária e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, vai trazer mais tranquilidade, segurança e comodidade aos usuários do serviço público de saúde. “É a Prefeitura reforçando o compromisso com a população de Campo Verde”, enfatizou a secretária e vice-prefeita.

Com a incorporação de mais esse veículo, à frota de ambulância da SMS passa a contar com 10 veículos, sendo três cedidos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma equipada como UTI-Móvel para o atendimento à população da área urbana e também da zona rural.