Prefeitura de Campo Verde investe na ampliação do sistema de monitoramento eletrônico

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Mais 5 câmeras estão sendo instaladas, passando para 121 o número de aparelhos em pontos estratégicos da cidade

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal Integrada de Segurança Pública, está incrementando ainda mais o sistema de monitoramento eletrônico (Muralha Digital) existente no município. Nesta quinta-feira (02), começaram a ser instaladas mais cinco câmeras na Praça dos 3 Poderes onde estão localizados o Paço Municipal, o Fórum da Comarca e a Câmara de Vereadores. Quatro delas serão fixas e uma móvel (speed dome), que permite visão de 360 graus.

Campo Verde é uma das cidades que conta um dos maiores sistemas de monitoramento eletrônico do Mato Grosso. O município já tem em funcionamento, 93 aparelhos fixos, 13 speed dome e 10 fixas equipados com leitor óptico, que faz o reconhecimento de caracteres, de face e de cor. Conta também com 70 câmeras de moradores ligados ao sistema de monitoramento do Município por meio de parceria.

As imagens capturadas pelas câmeras auxiliam as forças de segurança na identificação dos autores de delitos e permitem saber se veículos utilizados na prática de algum tipo de delito passou pela cidade. O sistema de auxiliado na prisão de vários infratores.

Projeto Vigia Mais MT: Devido à estrutura já existente de monitoramento eletrônico, Campo Verde poderá ser o primeiro município do Mato Grosso a contar com o Projeto Vigia Mais MT, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. No dia 18 de janeiro, o secretário-adjunto de Integração Operacional da SESP, coronel Cláudio Fernandes Carneiro Tinoco, esteve no município, onde apresentou o Projeto ao prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

De acordo com o secretário-adjunto, Campo Verde deverá receber do Estado, um total de 161 câmeras. Na primeira etapa serão enviadas 51 fixas, 4 speed dome e 4 com sistema OCR. “A grande intenção é fazer com esse projeto, somado com aquilo que nós já temos – atuando já há vários anos – possa deixar cada vez mais robusto esse aparato tecnológico e de inovação, que faz com que a gente fortaleça mais a nossa segurança pública. É o Município de campo Verde fazendo com que cada vez mais os investimentos em segurança pública possam chegar às nossas ruas, nas nossas estradas, nos nossos bairros, fazendo com que cada vez mais nós tenhamos um município vigiado, monitorado, aumentando a sensação de segurança para a nossa população”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira à época da visita do secretário-adjunto.