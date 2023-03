Prefeitura concluiu pavimentação do acesso à BR-070, na saída para Primavera do Leste

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde concluiu nesta quinta-feira (16), a pavimentação de um trecho de aproximadamente 100 metros que liga a Avenida Senador Attílio Fontana à BR-070, na saída para Primavera do Leste. O trabalho de pavimentação foi realizado pela Secretária Municipal de Obras em menos de dois dias.

A conclusão do pavimento asfáltico vai melhorar o fluxo dos veículos naquele trecho da Avenida e trazer mais tranquilidade para as empresas instaladas na região, que sofriam com a lama no período de chuva e com a poeira durante a seca, além de melhorar também o aspecto urbanístico daquela área da cidade, onde é grande o fluxo de veículos que chegam ou deixam Campo Verde.

Outra intervenção que está sendo feita, essa pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) é na BR-070, em frente ao Estádio Municipal Félix Belém de Castro. No local está sendo implantada uma ligação entre a rodovia à Avenida Senador Attílio Fontana, obra que vai facilitar o acesso ao Estádio e ao bairro Jardim Cuiabá.