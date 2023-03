Ponte de concreto sobre o Rio das Mortes começa a se tornar realidade

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A construção de uma ponte de concreto sobre o Rio das Mortes, na estrada que liga a região do Garbugio ao Assentamento Dom Ozório e que é tão esperada pela população, começa a sair do campo do projeto para se tornar realidade.

No último final de semana, a Construtora Ingá, de Goiânia, vencedora da licitação para a execução da obra, deu início à limpeza do terreno nas duas margens do rio, onde serão construídas as cabeceiras da travessia.

A nova ponte, que teve a ordem de serviço assinada no último dia 30 de janeiro, terá 60 metros de extensão e dois vãos. O material a ser utilizado na construção é o concreto protendido, que apresenta maior resistência e menor propensão à deformidade, além de ser de fácil aplicação.

A nova ponte será construída abaixo da antiga, de madeira. Até que a de concreto fique pronta, a Secretaria Municipal de Obras deve realizar trabalhos de manutenção na antiga ponte para garantir a segurança dos condutores que passam pelo local.

Além da nova ponte, que tem prazo de 6 meses para ser executada, a Administração Municipal assinou também, no dia 16 de janeiro, a ordem de serviços para a pavimentação de um trecho de 19,2 quilômetros da estrada que liga a BR-070 ao Rio das Mortes, obra prevista para ter início ainda este mês.

As duas obras, além de beneficiar uma das regiões que produz grande quantidade de soja, milho e algodão, vão favorecer também as mais de 500 famílias que vivem no Assentamento Dom Ozório.