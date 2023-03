Policial penal diz que foi torturada após denunciar colega de trabalho por importunação sexual em MT

Uma policial penal registrou boletim de ocorrência e relatou que foi torturada por instrutores do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) por ter denunciado um caso de importunação sexual sofrido por ela na Penitenciária Central do Estado (PCE) e cometido por um colega de trabalho. A vítima fazia o Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário (CIRC), em Cuiabá, quando ocorreram as sessões de tortura, segundo ela.