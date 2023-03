Número de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento cai 41,7% em MT

O número de mulheres que adotaram o sobrenome do marido no casamento caiu 41,7% em Mato Grosso. Segundo a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg-MT), o levantamento foi feito entre 2002, após a publicação do Código Civil que permitiu aos noivos adotarem o sobrenome do outro no matrimônio, e 2022.