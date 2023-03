Mulheres são encontradas mortas em matagal em MT

De acordo com o perito Nilton Carlos Dalberto, as vítimas estavam com as mãos amarradas para trás e deitadas de bruços, com sinais que indicavam uma possível execução e, segundo a Polícia Militar, a hipótese é de que as mulheres tenham sido executadas por membros de uma facção criminosa.

Próximo aos corpos de Célia e Maria, foi encontrada uma mochila contendo entorpecentes e uma espécie de cachimbo, geralmente utilizado para uso de drogas, informou a PM.