Mulheres participam do evento “Despertar – Acolher para Florescer”, promovido pela Secretaria de Assistência Social

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Cerca de 200 mulheres assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Campo Verde participaram na tarde desta quarta-feira (15) do evento “Despertar – Acolher para Florescer”, que tem por objetivo fazer com que as mulheres tenham um olhar diferenciado para si mesmas e se despertem para seus valores, sua força e sua capacidade de empreender, além de aumentar a autoestima.

O evento, que faz parte das ações desenvolvidas pela Assistência Social dentro do “mês das mulheres”, foi coordenado pela empresária Ediane Agostinetto, e contou com dinâmicas realizadas pelas empresárias Bruna Franco, Neide Arantes, Bruna di Carli e pela psicóloga Tânia Cegolini.

Ediane Agostinetto explicou que o projeto “Despertar – Acolher para Florescer”, surgiu depois de ela atuar por 30 anos como comerciante e resolver “virar a chave”, investindo em uma nova carreira. “Eu queria inovar na minha vida”, ressaltou. “E foi onde eu mudei, fiz essa transição onde hoje eu ajudo mulheres a empreender”, completou.

As duas primeiras edições do projeto foram realizadas na própria loja da empresária, ocasião em que primeira-dama e secretária de Assistência Social Rosilei Borges de Oliveira conheceu o “Renascer – Acolher para Florescer”. “E ela se apaixonou pelo nosso tema, pela forma como impactamos na vida dessas mulheres e fomos convidadas para que esse evento acontecesse na Assistência Social”, contou.

Durante a realização das dinâmicas, explicou Ediane, foram trabalhados cinco temas que fazem parte do dia a dia das mulheres: família, imagem, transição de carreira e de vida; educação financeira e empreendedorismo.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Rosilei Borges de Oliveira, ressaltou que a iniciativa de realizar o evento “Despertar – Acolher para Florescer” foi o de fazer com as mulheres olhassem para si mesmas de uma maneira diferente, com autoconfiança.

“Um olhar onde elas pudessem identificar suas capacidades, suas virtudes, suas qualidades e trabalharem isso no seu dia a dia, olhando para si e vendo quão capazes elas são, o quão lindas elas são. E nós estamos aqui, acolhendo-as, para que essas mulheres floresçam, floresçam para a vida, floresçam para nossa sociedade, nos ajudando a ter uma sociedade forte, uma sociedade de mulheres guerreiras de mulheres fortes”, destacou.

A vice-prefeita e secretária de Saúde, Edna Queiroz da Silva e as vereadoras Boneca e Socorro dos Santos Souza participaram do evento, realizado na sede da Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde (ASSEMCAVE).