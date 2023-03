Movimento Pró-Duplicação BR-364 volta a discutir trecho entre Rondonópolis (MT) e Jataí (GO)

Próximos passos é viabilizar encontro com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes

ASSESSORIA DE IMPRENSA FACMAT

O Movimento Pró-Duplicação BR-364 realizou nesta quarta-feira (15.03) uma nova reunião para discutir a duplicação do trecho entre Rondonópolis (MT) e Jataí (GO). O encontro aconteceu em Brasília (DF), por videoconferência, e foi intermediado pelo presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (Facmat), Jonas Alves, e a equipe do gabinete do senador Wellington Fagundes.

O objetivo foi informar os membros do movimento sobre os últimos trâmites debatidos junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, ocorrido no Distrito Federal, no início do mês, e dar prosseguimento às novas etapas.

Segundo Jonas Alves, o grupo vem buscando sugerir ações que garantam as condições econômicas e operacionais para a realização do projeto de duplicação do trecho entre Rondonópolis (MT) e Jataí (GO). Para isso, o movimento conta com o apoio do senador Wellington Fagundes, presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), no Senado Federal.

“É importante esse apoio da Frenlogi para o nosso movimento, que está ganhando corpo e precisa da nossa mobilização na ponta”, afirmou Jonas, destacando também a necessidade de mobilizar a população das regiões envolvidas, a fim de sensibilizar o Governo Federal para que atenda à demanda da duplicação.

Integrante da Frenlogi, Mauro Barbosa da Silva, ressaltou que após o encontro com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que foi bastante positivo para o movimento, o próximo passo é buscar uma reunião com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

“Precisamos que o governador Mauro Mendes participe deste debate que envolve vários municípios importantes para a economia da região. Temos que dar esse passo, disponibilizando a ele as sete propostas que fazem parte da carta do Movimento Pró-Duplicação da BR-364”, frisou Mauro Barbosa.

Os demais participantes do movimento, como o presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Sebastião Vieira Sobrinho (Seba), e o vice-presidente da Frenlogi, deputado federal Edinho Bez, de Santa Catarina, também fizeram contribuições durante a reunião.

Também participaram da videoconferência as presidentes das Associações Comerciais de Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia (ACEAIA), Rosana Dourado, Pedra Preta (ACIPP), Cidinha Machado e de Rondonópolis (ACIR), Marchiane Fritzen.

Sobre o Movimento Pró-Duplicação BR-364

O movimento surgiu como uma reivindicação dos cidadãos e empresários que usam a rodovia regularmente para trafegar entre os municípios de Rondonópolis (MT) e Jataí (GO). Esta rodovia é muito importante para a região, pois é responsável por ligar diversas cidades, além de transportar cerca de 30% do agronegócio brasileiro.

No entanto, ela possui problemas de infraestrutura e sinalização, o que a torna perigosa para os usuários. O movimento Pró-Duplicação BR-364 tem o objetivo de alertar as autoridades responsáveis pelo setor de transportes e o Governo Federal para obter investimentos para a duplicação da rodovia, de forma a melhorar a segurança e a fluidez de tráfego.