‘Morre em todo lugar’ – Prefeito xinga jornalistas após repercussão negativa por fala sobre criança morta em UPA; veja vídeo

Do: Olhar Direto

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner (Republicanos), segue reagindo mal aos questionamentos em torno da morte da pequena Manoella Tecchio, 3 anos, no dia 8 de março, na UPA do Município.

Após semanas de silêncio sobre o caso e uma declaração no mínimo infeliz, na última segunda-feira (20), quando disse que “criança morre em todo lugar”, Dorner xingou jornalistas que voltaram a lhe pedir esclarecimentos sobre o caso. O fato aconteceu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na manhã desta quarta-feira (22).

O mal-estar com a imprensa já havia sido registrado mais cedo, quando o prefeito chegou na Casa de Leis e foi abordado pela reportagem do Olhar Direto – que terminou repreendida por Dorner e sua equipe, que afirmou que o prefeito não daria mais entrevistas ao Portal, em razão da repercussão negativa após a fala da última segunda.

Mais tarde, nos corredores do Legislativo, Dorner voltou a ser questionado sobre o assunto por outro grupo de jornalistas, momento em

que xinga os profissionais de imprensa, cruza os braços, e volta a citar a morte de crianças na Santa Casa de Cuiabá, sob gestão do Governo do Estado, para justificar o óbito que ocorreu na UPA de Sinop. Veja o vídeo abaixo, registrado pelo repórter do site VGN: