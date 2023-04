Medidas cautelares – Justiça concede liberdade a professor suspeito de pedofilia

Do: MidiaNews

Segundo acusação, ele cometia abusos quando alunas se aproximavam para tirar dúvidas

O professor acusado de abusar de três alunas de oito anos em uma escola municipal de Lucas do Rio Verde teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Ele estava preso desde terça (27).

A decisão é do desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça, que impôs medidas cautelares ao servidor.

Entre as cautelares, foi determinado o afastamento dele da sala de aula e que se submeta a tratamento psicológico.

Conforme a investigação da Polícia Civil, que teve início em dezembro de 2022, o homem usava da condição de professor para cometer os abusos contra as meninas.

A primeira vítima relatou aos pais que o professor passava as mãos nela por baixo da roupa, quando ela se aproximava dele para entregar as tarefas ou tirar dúvidas.

Posteriormente, outras duas vítimas também denunciaram os abusos, que ocorriam no mesmo modus operandi. Ele se posicionava em frente das vítimas e de costas para os demais colegas, para que pudesse cometer os atos.

Na prisão do suspeito, ocorrida na terça, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, por meio do qual foram apreendidos o aparelho celular e o notebook do homem, a fim de apurar o envolvimento dele em novos fatos e identificar outras possíveis vítimas.