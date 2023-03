Médica é afastada de UPA após menina de 3 anos morrer durante atendimento em MT

A Prefeitura de Sinop, no norte do estado, afastou nesta segunda-feira (13) a médica responsável pelo atendimento a menina de 3 anos morreu que na última quarta-feira (8), um dia após ser atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ser liberada com o diagnóstico de tosse alérgica. Uma sindicância também foi aberta para apurar as responsabilidades no atendimento. A identidade da profissional não foi divulgada.