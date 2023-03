Imunização contra Covid com a vacina bivalente continua no próximo sábado

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde informou hoje que o esquema de vacinação contra covid-19 com a vacina bivalente terá continuidade no próximo sábado (11), na sala de vacinação anexa ao PSF Araras I, no Jardim Campo Verde. A imunização será feita das 7h00 às 16h00, sem intervalo para almoço.

Nesta primeira etapa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estão sendo imunizados os idosos com mais de 60 anos, funcionários e moradores de instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas com idade a partir de 12 anos, gestantes e puérperas.

Também serão vacinadas aquelas pessoas que tomaram apenas uma dose da vacina monovalente ou que ainda não foram vacinadas com esse tipo de imunizante. A bivalente será disponibilizada para quem já tomou ao menos duas doses das vacinas monovalentes há no mínimo 4 meses.

A Secretaria Municipal de Saúde informou também que recebeu um lote das vacinas Pfizer baby, destinadas a crianças com idade de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e Pfizer Pediátrica, para crianças com idade de 5 meses a 11 anos. O imunizante será aplicado somente aos sábados na sala de vacinação do PSF Araras I.