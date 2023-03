Imagens mostram menino de 5 anos em moto com ex-namorado da mãe, momentos antes de ser morto em MT

Ainda de acordo com a polícia, as sandálias foram encontradas no local onde o autor do crime disse que o corpo estaria.

O crime

Davi brincava na frente de casa, junto com o irmão mais novo, na manhã de sexta-feira (3), quando desapareceu. Imagens de um posto de combustível próximo à casa da criança mostram o momento em que o suspeito chega ao local.