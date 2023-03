Idosa morre após ser atropelada por motorista que fugiu sem prestar socorro em MT, diz polícia

As testemunhas informaram à polícia que após o atropelamento, o motorista desceu do veículo, se aproximou da vítima e, em seguida, entrou no carro alegando que iria estacioná-lo melhor, porém fugiu do local.

A equipe fez diligências pelo endereço cadastrado da placa do veículo, mas não localizou o carro e o condutor.