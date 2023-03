Hospital de Câncer de MT realizará mais de 2 mil atendimentos em campanha de prevenção

A unidade móvel estará em Diamantino, Arenápolis, Santo Afonso e Barra do Bugres

Assessoria

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) realizará mais de 2 mil atendimentos na 1ª Campanha de Prevenção do ano. O primeiro município que receberá a Unidade Móvel será Diamantino (07/03), passando por Arenápolis (08), onde também serão atendidos pacientes de Marcelândia, em Santo Afonso (09) que também atenderá os munícipes de Nortelândia e por último Barra do Bugres (10).

Serão oferecidos gratuitamente, em cada município, 100 consultas com cirurgião de pele, 100 consultas com urologista, 100 consultas com cirurgião de mama, 100 consultas com bucomaxilofacial, 100 exames de Papanicolau (CCO) e 50 mamografias. Os pacientes que serão atendidos foram triados pelas secretarias de saúde dos municípios.

O objetivo da ação é proporcionar a prevenção e até sobrevida dos pacientes diagnosticados. Os casos suspeitos são encaminhados para o HCanMT para demais atendimentos. A campanha recebe apoio do Sicredi.

A unidade móvel que percorre os municípios foi adquirida junto à Estância Bahia e demais parceiros e conta com uma sala de exames de mamografia, um consultório odontológico, um consultório ginecológico e uma sala de coleta de material para exames de laboratório com equipamento para teste de PSA em segundos.